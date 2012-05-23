Медуніверситет побудує клініку за 12 млн.грн

Вінницький національний медичний університет ім.М.І. Пирогова, який очолює депутат Вінницької обласної ради від Партії регіонів, Герой України Василь Мороз, за результатами тендеру уклав угоду з приватним підприємством «Медсервіс-Партнер» (Київ) виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво міжрегіональної університетської клініки. Вартість угоди склала 11,95 млн грн. Про це повідомляє сайт vn.biznesoblast.com з посиланням на портал «Наші гроші».

Міжрегіональна університетська клініка Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова буде закладом, який надаватиме високоспеціалізовану лікувальну, діагностичну та консультативну допомогу населенню Вінницької, Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької областей. На території цих областей проживає 6,9 млн. жителів (14,3% населення України), забезпечуватиме підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників за державними стандартами вищої освіти, створюватиме умови для проведення наукових досліджень, здійснюватиме апробацію і впровадження нових медичних технологій.

Міжрегіональна університетська клініка буде включати в себе потужний діагностичний центр, основні відділення (в середньому 20-30) на 630 ліжок та всю інфраструктуру, яка забезпечить її життєдіяльність.

В тендері брали участь п’ять компаній. Дві вінницькі компанії пропонували послуги значно дешевше від переможця тендеру – Консорціум «Енергобуд» за 3,60 млн грн. та орендне підприємство «Діпроцивільпромбуд» за 4,53 млн грн. Однак вони були відхилені. Консорціум не підтвердив досвід виконання аналогічних робіт та наявність фінансової спроможності, а «Діпроцивільпромбуд» подав некоректно оформлену заявку.

Засновником київського ПП «Медсервіс-Партнер» зі статутним капіталом 10 тис грн. є Сергій Цісар. Він відомий, як колишній радник «Фонду Україна 3000», очолюваного дружиною екс-президента Віктора Ющенка – Катериною. Цей фонд прославився тим, що часів президентства Ющенка збирав кошти на будівництво «Дитячої лікарні майбутнього», але так і не здійснив цей проект. В грудні 2011 року ПП «Медсервіс-Партнер» також отримав підряди на проектування будівництва хіміотерапевтичного корпусу (клініки консервативного лікування пухлин) та проектування на реконструкцію клініки №2 Національного інституту раку в Києві на суму 7,62 млн грн.