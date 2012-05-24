У Вінниці відбувся Марш слави Героїв

Вчора, 23 травня у Вінниці вперше відбувся величний Марш слави Героїв, присвячений національному святу - Дню Героїв України.

Організатором маршу виступила Вінницька обласна та міська організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода".

Близько 300 учасників маршу несли в руках національні синьо-жовтий і червоно-чорні прапори, банери із гаслами: "Пам'ятай героїв України", "Вшануймо Героїв" (із зображеннями Євгена Коновальця, Романа Шухевича, Миколи Міхновського та відомих вінницьких героїв доби козаччини і гайдамаччини - Богуна, Нечая, Кармалюка, повстанських отаманів визвольних змагань у ХХ столітті – Якова Гальчевського, Ананія Волинця, Якова Шепеля).

Під барабанний дріб і вигуки гасел: "Герої не вмирають – вмирають вороги!", "Наша земля, наші герої!" маршова колона пройшла центральною вулицею міста Соборною від Майдану незалежності до пам'ятника Українським січовим стрільцям і воякам ОУН-УПА, де відбувся мітинг.

На початку мітингу борців за волю України вшанували хвилиною мовчання і поклали до пам'ятника героїв України квіти і вінки.

Наприкінці мітингу учасники одностайно ухвалили резолюцію, адресовану керівництву держави та місцевих органів самоврядування.

У документі націоналісти вимагають ухвалити рішення про ліквідацію символів, пам'ятників, табличок, знаків, що пов'язані із комуністичним минулим у м. Вінниці; ухвалити рішення про перейменування вулиць та площ Вінниці, що названі іменами катів Української нації і на імена українських героїв – борців за волю України, а також розпочати процес ліквідації символів окупаційного тоталітарного минулого і перейменування вулиць, площ міст і сіл, що зберігають совєтські назви на теренах Вінницької області.