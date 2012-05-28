За гаджетами та грошима підліток поліз через вікно
11:05, 28 травня 2012Вінниця
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Крадію – 16 років
До Іллінецького райвідділу міліції звернулася 32-річна жителька одного з сіл району з заявою про те, що вночі з її будинку невідома особа шляхом віджиму віконної рами скоїла крадіжку.
Про це повідомив СГЗ УМСВ у Вінницькій області.
Злодій поцупив мобільний телефон, цифрову фотоапарату, 5 виробів з жовтого металу та гроші в сумі ... 15 гривень.
Працівниками міліції встановлено, що злочин скоїв 16-річний місцевий житель.
Крадене вилучено
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