За гаджетами та грошима підліток поліз через вікно

До Іллінецького райвідділу міліції звернулася 32-річна жителька одного з сіл району з заявою про те, що вночі з її будинку невідома особа шляхом віджиму віконної рами скоїла крадіжку.

Про це повідомив СГЗ УМСВ у Вінницькій області.

Злодій поцупив мобільний телефон, цифрову фотоапарату, 5 виробів з жовтого металу та гроші в сумі ... 15 гривень.

Працівниками міліції встановлено, що злочин скоїв 16-річний місцевий житель.

Крадене вилучено