Троянди роздавали на площі Театральній

У Вінниці на площі Театральній за сприяння фонду ім.Комен, Українського жіночого фонду пройшов флеш-моб „Подаруй квітку – прояви турботу”. Всім жінкам, що проходили з 15 до 16 години площею дарували троянду, перев’язну рожевою стрічкою та буклет з протидії раку молочної залози.

- Флеш-моб провели у рамках акції „Я про тебе турбуюся”, - говорить організатор – голова громадської організації „Вісь” Світлана Дубина. – Ми видали буклети з корисною для жінок інформацією про рак молочної залози. Але тема раку настільки трагічна в уяві наших жінок, що часто вони бояться навіть у руки взяти брошуру про рак, так налякані цією хворобою. Вручаючи квітку, ми передаємо позитивну інформацію про те, що рак це не вирок, а діагноз. Справді, життя таке, що щороку кількість хворих на рак буде збільшуватись і ми маємо навитися жити з ним.

Організатори акції роздали понад 10 тисяч буклетів та 1000 штук рожевих троянд.



