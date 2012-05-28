Трьох вінничан назвали видатними українцями

Соціологічна група «Рейтинг» представила проект «Народний ТОП», який складається з серії досліджень визначення кращих з кращих, повідомляє сайт Моя Вінниця. Особливість методики полягає у тому, що респонденти не отримують жодних списків чи підказок, люди виражають свою думку виключно за допомогою відкритих питань.

У травні опитування проходило на тему «Видатні українці всіх часів».

Згідно з результатами дослідження, абсолютна більшість опитаних назвали серед найбільш видатних українців всіх часів Тараса Шевченка, Лесю Українку та Богдана Хмельницького.

До числа п‘ятдесяти видатних українців увійшли вінничани Михайло Коцюбинський, Василь Стус і Микола Пирогов.

Всього опитаними були названі 224 людини. Разом з тим близько 15% опитаних не змогли згадати жодного видатного українця.