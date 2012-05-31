Почали рятувати Могилів-Подільський

У Могилів-Подільському відбулось перше засідання робочої групи фахівців Вінницької ОДА. Її створили для допомоги місту у виході із скрутної фінансової ситуації за розпорядженням губернатора Миколи Джиги, повідомляє управління у справах преси та інформації ОДА.

Керує групою заступник голови ОДА Володимир Барецький.

- Протягом цього року у Могилів-Подільському вже припинили господарську діяльність 79 суб’єктів господарювання, - зазначив Володимир Барецький. - Фінансовий результат діяльності суб’єктів підприємницької діяльності міста за 2011 рік склав 6,2 млн. грн. збитку. Прибуток отримали лише 41,2% підприємств тоді, як по області цей показник склав 70,2%

Заборгованість із заробітної плати по місту станом на 1 травня становила 767,4 тис. грн. і з початку року зросла на 40,7% або на 222,1 тис. грн.

Надходження до загального фонду місцевого бюджету за січень-квітень склали 4,7 млн. грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2011 року зменшились на 4,3% (по області зросли на 11,9%).

Обласна робоча група, за словами Володимира Борецького, працюватиме у місті до 8 червня. Здійснюватиме аналіз соціально-економічного стану, оплати праці, погашення заборгованості із заробітної плати, розрахунків із бюджетом та державними цільовими фондами.

До 15 червня вся отримана інформація має бути узагальнена та подана губернатору для подальшого прийняття рішень.