У Бершадському районі чоловіка вбило дерево

Вчора, 30 травня, в селі Війтівка Бершадського району на лісовій галявині загинув 48-річний місцевий житель, який розрізав повалене дерево.

Про це повідомило УМВС у Вінницькій області.

Як з’ясувалось, під час розрізання стовбура, вигнутого дугою, деревина спружинила і чоловік зазнав удару поліном по голові.

Від отриманої травми чоловік помер.