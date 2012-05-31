У Бершадському районі чоловіка вбило дерево
13:25, 31 травня 2012Вінниця
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Під час спилювання
Вчора, 30 травня, в селі Війтівка Бершадського району на лісовій галявині загинув 48-річний місцевий житель, який розрізав повалене дерево.
Про це повідомило УМВС у Вінницькій області.
Як з’ясувалось, під час розрізання стовбура, вигнутого дугою, деревина спружинила і чоловік зазнав удару поліном по голові.
Від отриманої травми чоловік помер.
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