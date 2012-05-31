У Бершадському районі чоловіка вбило дерево

13:25, 31 травня 2012
Вінниця
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Під час спилювання

Вчора, 30 травня, в селі Війтівка Бершадського району на лісовій галявині загинув 48-річний місцевий житель, який розрізав повалене дерево.

Про це повідомило УМВС у Вінницькій області.

Як з’ясувалось, під час розрізання стовбура, вигнутого дугою, деревина спружинила і чоловік зазнав удару поліном по голові.

Від отриманої травми чоловік помер.

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