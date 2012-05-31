Вінницькі міліціонери матчі Євро не побачать

126 вінницьких міліціянтів готується до поїздки у Донецьк. Там вони нестимуть варту по охороні правопорядку під час матчів чемпіонату Євро-2012.

Про це повідомив начальник управління громадської безпеки УМВС України у Вінницькій області полковник Володимир Лисий.

- Це 126 службовця спецбатальйону «Ягуар», – говорить Володимир Лисий, - відбирали хлопців, щоб мали не менше трьох років стажу. Проводили з ними тримісячні навчання з англійської мови. 12 хлопців показали дуже гарні результати, тому їдуть у Донецьк як перекладачі.

Володимир Лисий повідомив, що вінницькі міліціонери нестимуть тризмінну варту у фан-зоні, але футболу вони не зможуть побачити. Виходити у наряди будуть доба через добу.

Один день перебування вінницького міліціонера у відрядженні в Донецьку обійдеться державі у 234 гривні.