Прикордонники затримали в'язня – втікача

У Вінницькій області прикордонники затримали втікача з виправної колонії.

Про це повідомили у прес-службі Могилів-Подільського прикордонного загону.

За їх даними, вчора ввечері прикордонникам відділу «Болган», що на ділянці Могилів-Подільського прикордонного загону, надійшла інформація про втечу одного з засуджених з виправної колонії.

«Не пройшло і двох годин з початку пошуку, як дільничний інспектор прикордонної служби затримав втікача на відстані 8 км від лінії кордону на околиці села Студена Вінницькій області», - йдеться в повідомленні.

В'зня передано працівникам Піщанського міськрайвідділу внутрішніх справ.