Прикордонники затримали в'язня – втікача
14:10, 01 червня 2012Вінниця
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Тікав у Молдову
У Вінницькій області прикордонники затримали втікача з виправної колонії.
Про це повідомили у прес-службі Могилів-Подільського прикордонного загону.
За їх даними, вчора ввечері прикордонникам відділу «Болган», що на ділянці Могилів-Подільського прикордонного загону, надійшла інформація про втечу одного з засуджених з виправної колонії.
«Не пройшло і двох годин з початку пошуку, як дільничний інспектор прикордонної служби затримав втікача на відстані 8 км від лінії кордону на околиці села Студена Вінницькій області», - йдеться в повідомленні.
В'зня передано працівникам Піщанського міськрайвідділу внутрішніх справ.
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