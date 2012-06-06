Давидка і Тамару повернули бабусі з дідусем

У День захисту прав дітей працівники вінницької міліції знайшли та повернули рідним 11-річного хлопчика та його 8-річну сестричку, які з середини травня перебували в розшуку.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

17 квітня близько п’ятої години вечора Давид Малай та його сестричка Тамара зникли за невідомих обставин. Дідусь привіз дітей зі школи додому, а сам поїхав у справах. Коли за годину повернулася додому бабуся, дітей вже не було. Залишилися лише їх портфелики та одяг, у якому вони ходили до школи. Те, що діти могли зникнути, навіть на думку не спадало. У селі Бохоники, де мешкає родина, їх усі знали. Чужих людей, які заїхали у село та могли б їх викрасти, також не було. Єдині люди з ким би могли піти діти – це їхні батьки.

Останні півроку дітей виховували бабуся з дідусем, оскільки їхні батьки ведуть кочовий спосіб життя, харчуються лише тим, що можливо роздобути у природі. На це їх спонукала релігія. Батько дітей саме так розтлумачив Біблію і змусив свою родину жити за такими правилами. Залишивши свій цегляний будинок у селі, родина селилася у наметах подалі від людей у різних районах Вінниччини та в сусідніх областях. Знаходячись з батьками, діти не ходили до школи. У 11-років Давид вперше сів за шкільну парту, коли бабуся з дідусем забрали дітей до себе на виховання і стали їхніми опікунами.

Як розповів начальник карного розшуку Олександр Глянько, пошуками дитини займалися усі працівники карного розшуку області. Відпрацьовувалися райони Вінниччини, сусідні області, вокзали, ринки тощо. До міліції надійшло двадцять повідомлень від громадян, які бачили дітей схожих на розшукуваних. Усі ці повідомлення ретельно перевірялися, але не дали бажаного результату.

1 червня, у День захисту прав дітей, пошуковцям посміхнулася вдача. Перевіряючи місця відпочинку громадян у Бершадському районі, працівники міліції помітили, що на невеликому острівці посеред річки знаходяться люди. Діставшись туди, вони побачили дітей, яких розшукує міліція по всій державі, разом зі своїми батьками. Родина жила у палатці. Батько з сином ловили рибу, а їсти матір готувала у каганці. З моменту зникнення дітей родина побувала у Немирівському районі, на Ладижинському водосховищі та на Бершадщині.

Зараз діти знаходяться зі своїми опікунами - бабусею та дідусем. Стосовно їхніх батьків вирішується питання про позбавлення їх батьківських прав.

Під час пошуку зниклих братика та сестрички працівники вінницької міліції знайшли ще двох дітей, яких розшукували колеги з Київщини.