Вінницька міліція показала польським генералам кіно

В управлінні внутрішніх справ України у Вінницькій області відбулась зустріч керівництва УМВС з польською делегацією у складі Генерального консула Республіки Польща у Вінниці Кшиштофа Свідерека, представника Головного коменданта поліції Польщі в Україні генерала Вальдемара Ярчевського та офіцера зв‘язку поліції Польщі в МВС України генерала Тадеуша Лавнічака.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

На початку зустрічі начальник УМВС України у Вінницькій області Валерій Нонік привітав високих польських гостей та подякував за візит. Гостям презентували відеофільм про основні напрямки діяльності та основні здобутки вінницької міліції.

В ході візиту обговорювалися можливі форми співпраці між вінницькою міліцією та польською поліцією. Специфіка діяльності правоохоронних відомств двох країн багато в чому схожа, відтак доцільно розвивати співпрацю у різних напрямках. Головні завдання , які стоять сьогодні перед польською поліцією та українською міліцією – забезпечення правопорядку та безпеки під час Євро-2012.

- Переконаний, що багато позитивних моментів в роботі польської поліції ми можемо запозичити. Ми відкриті до спілкування, обміну досвідом з питань правоохоронної діяльності, що суттєво розширить наші можливості у процесі підтримання законності, - підкреслив генерал Нонік.