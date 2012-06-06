У Барі освятили місце під храм на 1000 вірян

4 червня у місті Бар на Вінниччині урочисто освятили місце під будівництво храму в честь Барської ікони Божої матері. Храм будуть зводити на території скиту Браїлівського жіночого монастиря, що знаходиться на околиці Бару.

Освчення здійснював митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон. Йому співслужили понад 30 священиків Вінницької єпархії.

- Ми порахували, що на освячення прийшло понад 800 вірян, - говорить архидиякон Браїлівського жіночого Свято-Троїцього монастиря отець Єнох. – Сьогодні у скиту підвизаєтьcя 5 монахинь. Щотижня на послух з монастиря приїздять 2-3 послушниці. У скиту вже є один храм, він розрахований на 300 чоловік.

Церква, яку зведуть, зможе вмістити близько 1000 вірян. Проект будівництва розрахований на кілька років. Вже до кінця 2012-го планують завершити нижній храм і звести покриття. Кажуть, що спонсорів немає. Будуватимуть силами пожертв православних вірян.