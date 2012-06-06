Мурованокуриловецький район має всі шанси вимерти першим

Основним фактором зменшення чисельності населення Вінницької області у 2011 році, як і в попередні роки, було його природне скорочення як результат перевищення кількості померлих над кількістю народжених (7482 особи). Обсяг природного скорочення населення порівняно з 2010 роком зменшився на 17,1%.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Найбільше природне скорочення зареєстровано в Мурованокуриловецькому районі – 11,6 осіб на 1000 жителів, найменше по містах обласного значення Жмеринка, Хмільник –0,3‰.

У обласному центрі м. Вінниця спостерігався найвищий природний приріст – 2,2 осіб у розрахунку на 1000 жителів.

У 2011 році в області народилося 17894 дитини або 10,9 на 1000 жителів (по Україні 11,0‰), що на 2,2% більше ніж у 2010 році. Коефіцієнт народжуваності у міських поселеннях на 0,6 в.п. вищий ніж у сільській місцевості, відповідно 11,2 народжених на 1000 жителів проти 10,6‰. Найвищий серед регіонів області рівень цього показника у 2011 році спостерігався у м.Жмеринка (13,7‰), а найнижчий – у Чернівецькому районі (8,8‰).

Смертність є невід’ємною частиною і завершенням процесу природного руху населення. У 2011 році в області померло 25376 осіб, що на 4,3% менше ніж у 2010 році. Загальний коефіцієнт смертності становив 15,5 померлих на 1000 жителів.

Найвищий рівень смертності зареєстровано у Мурованокуриловецькому (22,0‰), а найнижчий у м.Вінниця (9,0‰).