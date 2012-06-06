Хмільничанина, що йшов по воду, вбила блискавка

Вчора, 5 червня о 11:55 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №9 міста Хмільник надійшло повідомлення про те, що в селищі Уланів блискавкою смертельно вразило 49-річного чоловіка.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, він прямував з відрами до криниці. Тож цілком ймовірно, що саме вони притягнули електричний розряд.

До речі, на Вінниччині за останні два дні це вже другий випадок ураження людини блискавкою.