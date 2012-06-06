Хмільничанина, що йшов по воду, вбила блискавка
11:50, 06 червня 2012Вінниця
0 0
Грози лютують
Вчора, 5 червня о 11:55 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №9 міста Хмільник надійшло повідомлення про те, що в селищі Уланів блискавкою смертельно вразило 49-річного чоловіка.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, він прямував з відрами до криниці. Тож цілком ймовірно, що саме вони притягнули електричний розряд.
До речі, на Вінниччині за останні два дні це вже другий випадок ураження людини блискавкою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter