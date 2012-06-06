Вінничан возитимуть на моря щонайменше 22 підприємці

У Вінницькій міськраді відбулося засідання робочої групи щодо підвищення якості послуг, пов'язаних з організацією літнього відпочинку громадян та надання туристичних послуг в 2012 році під головуванням заступника міського голови Володимира Слишинського.

Про це повідомив Відділ у справах молоді та туризму Вінницької міської ради.

На засіданні розглядалось 22 звернення, що були подані підприємцями, які планують здійснювати перевезення громадян до місць літнього відпочинку на узбережжя Чорного та Азовського морів.

Перевізникам були виданні довідки про включення до інформаційної бази даних суб'єктів підприємницької діяльності, які планують надавати туристичні послуги з організації літнього відпочинку громадян.