Міліція затримала вбивцю з Інтеренту

Працівники міліції затримали 23-річного вінничанина, якого місяць розшукували за підозрою у вбивстві самотнього інваліда.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

3 квытня в місті Вінниці у власній квартирі було знайдено тіло 55-річного господаря. Мертвим чоловіка виявив брат та зателефонував до міліції.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група працівників міліції. За попередніми висновками експертів, чоловік помер насильницькою смертю внаслідок механічної асфіксії.

В першу чергу оперативникам необхідно було встановити коло осіб, з якими спілкувався загиблий. Оскільки він проживав самотньо, був інвалідом з дитинства та пересувався за допомогою милиць, коло його спілкування було обмежене.

Як розповів начальник карного розшуку УМВС України у Вінницькій області Олександр Глянько, оскільки усі реальні знайомі потерпілого мали залізне алібі, шукати підозрюваного у вбивстві почали серед віртуальних знайомих у соціальних мережах, де чоловік проводив багато часу за спілкуванням. І знайшли. Ним виявився 23-річний раніше судимий за крадіжки автотранспорту вінничанин.

Чоловіки познайомилися у мережі Інтернет. Під час переписки з’ясувалося, у них багато спільних інтересів, і через кілька місяців знайомства старший чоловік запросив свого нового знайомого до себе у гості. Їхня зустріч для господаря квартири стала фатальною.

Зі слів затриманого, після скоєння вбивства інваліда, він викрав у нього мобільний телефон та комп’ютерний монітор. Після цього він залишив місце злочину.

Зараз підозрюваний затриманий в порядку статті 115 КПК України. За фактом скоєння злочину порушена кримінальна справа, за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.