Провідний тенісист Росії і Франції переміг у Вінниці

У спортзалі Вінницького Кооперативного інституту завершився Відкритий командно – клубний чемпіонат Вінниччини з настільного тенісу. Змагання пройшли у 4 етапи: у вересні 2011 року – І етап, у грудні – ІІ, у лютому 2012 року ІІІ етап.

Наразі на фінальний, ІV етап зібралися 120 провідних спортсменів з Вінниці і області, а саме, з Могилева – Подільського, Хмільника, Козятина, Тростянця, Ладижина а також з Києва, Кривого Рогу і Бердичева, - 22 команди, у тому числі 6 майстрів спорту. Вік гравців – від 10 до 64-х років, - чоловіки, жінки, діти. Грали одночасно на 8 столах.

Приїхав і 23 - річний майстер спорту Валерій Зоненко (Москва), один з найрейтинговіших гравців Росії та Франції, який наразі там постійно грає за один з тенісних клубів. Зоненко виграв усі свої матчі, - загалом 30! А виступав він за Вінницьку команду «Корса».

Змагання проходили у парних та особистих розрядах. Деякі ігри були вкрай напруженими і тривали до 2-х годин. За словами президента Федерації настільного тенісу Вінниччини Олександра Жарика, який був головним суддею змагань, рівнем майстерності гравців і змагань він задоволений, а участь Валерія Зоненка прикрасила змагання.

Переможцем у підсумку за всі 4 етапи стала команда «РІА» (Вінниця), на 2 місці -– «Авангард» (Ладижин), на 3 місці – «Горизонт» (Козятин).



