20-річна дівчина хотіла вчинити самогубство

13:20, 06 червня 2012
Вінниця
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Наковталася ліків

6 червня о 06 годині 20 хвилин на оперативно-диспетчерську службу надійшло повідомлення  про  спробу скоєння суїциду у місті Вінниці.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

У власній квартирі на вулиці Литвиненка 20-річна дівчина помагалася покінчити життя шляхом вживання медичних препаратів.
Причини скоєння спроби суїциду з’ясовуються . На даний момент  потерпіла знаходиться  в реанімаційному

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