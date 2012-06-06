20-річна дівчина хотіла вчинити самогубство
13:20, 06 червня 2012Вінниця
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Наковталася ліків
6 червня о 06 годині 20 хвилин на оперативно-диспетчерську службу надійшло повідомлення про спробу скоєння суїциду у місті Вінниці.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
У власній квартирі на вулиці Литвиненка 20-річна дівчина помагалася покінчити життя шляхом вживання медичних препаратів.
Причини скоєння спроби суїциду з’ясовуються . На даний момент потерпіла знаходиться в реанімаційному
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