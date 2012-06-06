20-річна дівчина хотіла вчинити самогубство

6 червня о 06 годині 20 хвилин на оперативно-диспетчерську службу надійшло повідомлення про спробу скоєння суїциду у місті Вінниці.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

У власній квартирі на вулиці Литвиненка 20-річна дівчина помагалася покінчити життя шляхом вживання медичних препаратів.

Причини скоєння спроби суїциду з’ясовуються . На даний момент потерпіла знаходиться в реанімаційному