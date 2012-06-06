Область виконала бюджет на 107,7%

Протягом п’яти місяців поточного року бюджет Вінницької області перевиконано на 107,7% .

Про це з посиланням на заступника голови обласної державної адміністрації Володимира Барецького повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Не виконали планові показники, затверджені Міністерством Фінансів України, два міста обласного значення – це м. Могилів-Подільський (91,3%) та м. Козятин (99,0%).

Що до обласного бюджету, то його перевиконання склало 12,5 млн. грн. або 105,3% до планових показників.

Заступник голови облдержадміністрації В.Барецький висловив сподівання, що за результатами роботи першого півріччя 2012 року перевиконання бюджету буде значно вагомішим.