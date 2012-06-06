Область виконала бюджет на 107,7%
13:40, 06 червня 2012Вінниця
0 0
Могилів-Подільський та Козятин з планом не впорались
Протягом п’яти місяців поточного року бюджет Вінницької області перевиконано на 107,7% .
Про це з посиланням на заступника голови обласної державної адміністрації Володимира Барецького повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.
Не виконали планові показники, затверджені Міністерством Фінансів України, два міста обласного значення – це м. Могилів-Подільський (91,3%) та м. Козятин (99,0%).
Що до обласного бюджету, то його перевиконання склало 12,5 млн. грн. або 105,3% до планових показників.
Заступник голови облдержадміністрації В.Барецький висловив сподівання, що за результатами роботи першого півріччя 2012 року перевиконання бюджету буде значно вагомішим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter