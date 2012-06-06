Комуністи віддали хворим дітям свою кров

Молоді вінницькі комуністи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей організували груповий похід до обласної станції переливання крові, де здали кров для хворих дітей.

Про це повідомила прес-служба Вінницького ОКПУ.

Своєю акцією організатори хотіли не тільки нагадати про проблеми дитячої охорони здоров'я, але й показати, що нинішня ситуація вимагає не слів про захист дітей, а реальних дій і вчинків. Адже для того, щоб здати кров, рятуючи життя хворій дитині, не треба чекати кращих часів, економічного дива чи зміни влади.

„У запалі політичних баталій ми не повинні забувати і про те, що є ті, хто гостро потребує допомоги сьогодні”, - пише про акцію „Комінформ-Вінниця”