Продається право оренди 38 ділянок сільгосппризначення

Відповідно до графіку проведення земельних торгів – аукціонів у червні планується продаж права оренди на 38 земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земель водного фонду на території Барського, Козятинського, Липовецького та Тиврівського районів.

Про це повідомив перший заступник начальника Головного управління Держкомзему у Вінницькій області О. Королюк.

Загальна стартова ціна лотів складає 1 млн. грн.

Загальна орендна плата по зазначених ділянках складатиме біля 750 тис.грн. на рік.

Загалом в області підібрано 596 земельних ділянок сільськогосподарського призначення та водного фонду державної та комунальної власності загальною площею 10582,4 га, право оренди на які пропонується для продажу на земельних торгах.

З початку 2012 року на території області вже проведено 9 земельних аукціонів на яких продано права оренди на 18 земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земель водного фонду загальною площею 419,3 га. Стартова ціна зазначених лотів становила 300 тис. грн. Ціна за яку придбано право оренди склала 552 тис. грн., що вдвічі більше від початкової.

