У військових льотчиків новий командувач

У Вінниці штаб Повітряних Сил Збройних Сил України готується до оглядин нового командувача, - замість генерал-полковника Сергія Оніщенка, звільненого 8 червня Указом Президента з посади і з військової служби, військових льотчиків України очолив генерал-майора Юрій БАЙДАК.

Указ про його призначення Президент підписав цього ж дня.

До призначення на посаду командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Байдак керував державним підприємством з обслуговування повітряного руху України - Український центр планування використання повітряного простору та регулювання повітряного руху України (Украероцентр).