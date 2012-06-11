За 10 гривень можна полазити по танку

На ставці Гітлера під Вінницею влаштували показ автомототехніки часів Великої Вітчизняної війни, - повідомляє «Вінницький капіталіст».

«Газони», «вілліси», мотоцикли з коляскоюта інший колісний антикваріат виставлений під відкритим небом.

Для більшої вірогідності біля машин постали одягнені у військову форму бійці-манекен

Правда, підійти до цієї експозиції можна через прохідну, заплативши 10 гривень. З дітей і студентів беруть по 5. Право безкоштовного входу мають мешканці селища Стрижавка, на чиїй території і розташоване це пам'ятне місце.

До речі, поряд, в кемпінгу, ще одна виставка озброєння і начиння часів 2-ой світової. Та навіть обладнана сторожовий вишкою, звідки бутафорський кулеметник цілиться, ймовірно, у тих, хто не заплатить 20 гривень за вхід. Така такса для дорослих - бажаючих поринути у військову історію тутешніх місць.

Тут колекція явно багатша. Вражає, наприклад, німецький танк і кілька артилерійських знарядь.

