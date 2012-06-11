У зіткненні «BMW» з газоном вижив тільки водій вантажівки

Внаслідок зіткнення з вантажівкою водій автомобіля «BMW» та його пасажир загинули на місці автопригоди.

Аварія сталася 8 червня близько о пів на четверту годину ранку при в’їзді в місто Вінницю.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області

Водій автомобіля «BMW», рухаючись по Київській трасі у напрямку міста Вінниці, допустив зіткнення з автомобілем «ГАЗ».

Попередньо встановлено, що водій іномарки перевищив швидкість, і не встиг загальмувати, коли побачив поперед себе вантажівку. Від удару у задню частину вантажівка перекинулася, а «BMW» викинуло на смугу зустрічного руху.

Внаслідок ДТП 31-річний водій іномарки та його 44-річний пасажир, жителі сусідньої області, загинули на місці аварії.

Водій «ГАЗу» не постраждав.

За фактом скоєння ДТП порушена кримінальна справа за ч.2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Проводитьcя розслідування.