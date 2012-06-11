Гульки в кафе у житлових будинках після 23.00 заборонили

Депутати Вінницької міської ради на сесії 8 червня затвердили рішення про встановлення режиму роботи закладам торгівлі та ресторанного господарства.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Відповідно до цього рішення, заклади торгівлі та ресторанного господарювання, які розташовані в житлових будинках, працюватимуть з 7:00 до 23:00.

Цілодобово зможуть працювати об'єкти торгівлі, ресторанного господарства на території автозаправних станцій, на території об'єктів з цілодобовим режимом роботи (готелів, залізничного вокзалу); аптеки; розважальні заклади (нічні клуби, дискотеки), які розташовані в нежитлових будинках, а також в прибудованих до житлових будинків приміщеннях, але за обов'язкової умови відсутності скарг населення.

Після прийняття цього рішення міською радою усі суб'єкти підприємницької діяльності повинні привести режим роботи закладів у відповідність до цього рішення та узгодити з органами міської влади.

Рішенням також передбачено встановлення на об'єктах торгівлі камер відеоспостереження та «тривожної кнопки».

Якщо від громадян будуть надходити скарги, або відповідні матеріали від контролюючих органів щодо порушення тиші та громадського порядку, то департамент адміністративних послуг міської ради буде готувати матеріали на розгляд Ради підприємців при міському голові. І вже відповідно до пропозицій Ради, буде прийматись відповідне рішення виконавчого комітету щодо зміни режиму роботи.