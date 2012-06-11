Злодії розпотрошили трейлер на шматки
16:12, 11 червня 2012Вінниця
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Крали алюміній
9 червня у райвідділ міліції Вінницького району звернулась з заявою 27-річна мешканка села Вінницькі Хутори.
Зі слів жінки, в ніч на 9 червня з її гаража, шляхом зриву навісних замків, скоєна крадіжка алюмінієвих частин каркасу трейлера вагою біля 400 кг.
Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, у даному злочині працівниками міліції обґрунтовано підозрюється 32-річний непрацюючий місцевий житель.
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