Злодії розпотрошили трейлер на шматки

9 червня у райвідділ міліції Вінницького району звернулась з заявою 27-річна мешканка села Вінницькі Хутори.

Зі слів жінки, в ніч на 9 червня з її гаража, шляхом зриву навісних замків, скоєна крадіжка алюмінієвих частин каркасу трейлера вагою біля 400 кг.

Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, у даному злочині працівниками міліції обґрунтовано підозрюється 32-річний непрацюючий місцевий житель.