Козаків Богуна і Хмельницького вшанували за перемогу під Батогом

9 червня відбулось обласне свято «Ми славу козацьку несемо в віки» з нагоди відзначення 360-ї річниці Битви під Батогом , - повідомляє прес-служба Вінницької обласної ради

Цю подію Україна відзначає на державному рівні , адже про її вшанування 23 березня цього року у парламенті проголосували 375 народних депутатів з 411 зареєстрованих в сесійній залі. Як відомо битва завершилась перемогою війська Богдана Хмельницького під горою Батіг, що біля сучасного села Четвертинівка, Тростянецького району.

До організації заходу долучилися представники органи місцевої влади, громадські організації, заклади культури і освіти, історики, мистецтвознавці, творчі колективи.

На святкуванні були присутні голова Вінницької обласної Ради Сергій Татусяк, заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Любов Спірідонова, голова Тростянецької районної державної адміністрації Сергій Скіць, Четвертинівський сільський голова Олександр Макух, отаман Вінницького козацького полку Івана Богуна Володимир Воловодюк, крайовий отаман Вінницького коша Українського реєстрового козацтва Микола Крижанівський та обласний отаман Вінницького коша Українського Козацтва Олександр Сегед.

Довідка. Битва під Батогом тривала з 22 по 23 травня 1652 року і завершилася перемогою козацького війська над польсько-шляхетською армією. Напередодні цієї битви, щоб не допустити військового союзу Богдана Хмельницького з Молдовою, польський уряд наказав коронному гетьману М. Калиновському виступити проти козацьких полків, що йшли з Подніпров'я до Молдови. М. Калиновський зосередив війська із понад 30 тисяч чоловік, розташувавши їх біля гори Батіг (неподалік сучасного села Четвертинівка Тростянецького району Вінницької області).

У ході цієї битви Богдан Хмельницький здійснив швидкий маневр по оточенню і розгрому ворожих сил, ще до приходу підкріплення. Вранці, 22 травня, татарська кіннота (татари були тимчасовими союзниками запорізького війська) зав'язала сутичку з польською кавалерією. Тим часом козацькі полки вдалим маневром завершили оточення всього польського війська і змусили його відступити до укріпленого табору.

Вночі до козацького війська підійшли основні сили (Чигиринський, Черкаський, Переяславський і Корсунський полки). Вранці наступного дня козацькі полки розпочали наступ на ворога, особливо відзначилися козацькі кіннотники під командуванням Івана Богуна.

Під час жорстокого бою, що тривав цілий день, було знищено польське військо і загинула майже вся його командна верхівка. Перемога у битві засвідчила військовий стратегічний талант Богдана Хмельницького, зміцнила його позиції серед козацької старшини.

Внаслідок перемоги значну частину України було повністю звільнено від польсько-шляхетського війська, по всій її території спалахнули народні повстання проти чужоземного поневолення. Фактично втратили своє значення тяжкі умови Білоцерківського договору. Перемога позитивно вплинула на подальший хід національно-визвольної війни українського народу.