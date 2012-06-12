Під Вінницею чоловік зірвався з 15-метрової скелі

14:58, 12 червня 2012
Вінниця
0 0

Займався альпінізмом

 У Тиврівськиій районній лікарні  з важкими травмами перебуває 29-річний альпініст. 10 червня в с. Кліщів Тиврівського району Вінницької області під час занять з альпінізму молоджий чолвоік зірвався з 15-метрової скелі. Про це повідомляє МНС України у Вінницькій області.

Через падіння чоловік отримав важкі травми – перелом кісток черепа, забій голови, закриту черепно-мозкову травму.  його стан лікарні оцінюють як важкий.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter