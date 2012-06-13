60 корів зарізали через отруєння

8 червня в с. Лип’ятин Хмільницького району Вінницької області сталось отруєння великої рогатої худоби. Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій Вінницької обласної державної адміністрації.

На фермі філії «Хмільницька» приватного акціонерного товариства «Зернопродукт» стадо корів напилося води з залишками аміаку. Через це довелося зарізати 60 голів худоби.

Працює ветеринарна комісія району.

Востаннє подібний випадок стався у селі Велика Вулига Тиврівського району у 2010 році. Тоді череда із 30 корів також отруїлась аміаком. Тварини напилися води з польових калюж, у результаті чого 30 з них захворіли. Одну корову власник зарізав, решту ветеринари району вилікували. В результаті дослідження співробітники СЕС виявили у калюжах неподалік села перевищення рівня аміаку у 6 разів.