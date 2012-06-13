Веst Buddies вже у Вінниці
13:38, 13 червня 2012Вінниця
1 0
Відкрили всеукраїнське представництво міжнародної програми
У Вінниці відкрилось Всеукраїнське представництво міжнародної програми Веst Buddies («Кращі приятелі»), спрямованої на підтримку молодих людей з інтелектуальною недостатністю.
Серед основних напрямків роботи цієї організації – створення відповідних стуктур у школах, електронне листування, підготовка лідерів з числа молоді, що бере участь у програмі, а також її подальше працевлаштування.
Наша країна стала другою після Росії пострадянською країною, де працює ця неприбуткова організація, заснована онуком Джона Кеннеді, президента США.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter