Веst Buddies вже у Вінниці

У Вінниці відкрилось Всеукраїнське представництво міжнародної програми Веst Buddies («Кращі приятелі»), спрямованої на підтримку молодих людей з інтелектуальною недостатністю.

Серед основних напрямків роботи цієї організації – створення відповідних стуктур у школах, електронне листування, підготовка лідерів з числа молоді, що бере участь у програмі, а також її подальше працевлаштування.

Наша країна стала другою після Росії пострадянською країною, де працює ця неприбуткова організація, заснована онуком Джона Кеннеді, президента США.