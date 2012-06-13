Визначили "100 кращих товарів України" з Вінниччини

З 2003 року підприємства, організації та суб’єкти підприємницької діяльності Вінницької області беруть участь у Конкурсі "100 кращих товарів України", який традиційно відбувається в два етапи: на регіональному та загальнодержавному рівнях.

Для проведення конкурсу в області створена Регіональна конкурсна комісія, склад якої затверджений розпорядженням голови Вінницької облдержадміністрації від 9 лютого 2011 року за № 57., - повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА,

Очолює комісію перший заступник голови облдержадміністрації Іван Мовчан.

У ДП "Вінницястандартметрологія" відбулось засідання Регіональної конкурсної комісії, на якому визначились переможці та лауреати конкурсу.

Відтак, переможцями регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України» в номінації "Продукція. Продовольчі товари"стали:

1. ФОП Андрусенко Л.М., з представленою продукцією пресерви "Асорті з морепродуктів в олії".

2. ТОВ "Сузір'я Водолій - вода питна доочищена сильно газована "Зеленогайська".

3. ТОВ НВП "Аргон" – вода мінеральна природна лікувально-столова "Збручанська сильногазована" ТМ "Подільська Марка".

4. Тульчинська філія ТОВ "ІНТЕР ФУД" – суміш рослинно-вершкова "Тульчинська" несолона 71, 5%.

В номінації "Промислові товари для населення" :

1 ТОВ "Виробниче підприємство "Маріо" з рушникосушаркою "Анкона" 800 500".

В номінації "Товари виробничо-технічного призначення" :

1. ДП "Вінницятрансприлад" з пристроєм запірно-пломбувальним "Варта-Унівесал М".

2. ТОВ "Нордкліфф" з номінованою продукцією - світильником люмінесцентний ЛПО 72-4Х -001-УХЛ 4 (

3. ТОВ "ВТН" з регулятором напруги 9111.3702.

Лауреатами Конкурсу стали:

1. ПрАТ "Вінницька макаронна фабрика" з номінованою продукцією вироби макаронні. Трубочка гладка. Трубчасті, група В, сорт вищий. клас "Екстра".

2. ТОВ "Вінницька шкіргалантерейна фабрика" – рукавички чоловічі на суцільнов'язаній підкладці.

3. МПП фірма "Мед" зі своєю продукцією - відра пластмасові.

4. ТОВ "ЯМІ Лімітед " - сміттєвоз КО - 433-01.