Визначили "100 кращих товарів України" з Вінниччини
Переможців регіонального етапу
З 2003 року підприємства, організації та суб’єкти підприємницької діяльності Вінницької області беруть участь у Конкурсі "100 кращих товарів України", який традиційно відбувається в два етапи: на регіональному та загальнодержавному рівнях.
Для проведення конкурсу в області створена Регіональна конкурсна комісія, склад якої затверджений розпорядженням голови Вінницької облдержадміністрації від 9 лютого 2011 року за № 57., - повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА,
Очолює комісію перший заступник голови облдержадміністрації Іван Мовчан.
У ДП "Вінницястандартметрологія" відбулось засідання Регіональної конкурсної комісії, на якому визначились переможці та лауреати конкурсу.
Відтак, переможцями регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України» в номінації "Продукція. Продовольчі товари"стали:
1. ФОП Андрусенко Л.М., з представленою продукцією пресерви "Асорті з морепродуктів в олії".
2. ТОВ "Сузір'я Водолій - вода питна доочищена сильно газована "Зеленогайська".
3. ТОВ НВП "Аргон" – вода мінеральна природна лікувально-столова "Збручанська сильногазована" ТМ "Подільська Марка".
4. Тульчинська філія ТОВ "ІНТЕР ФУД" – суміш рослинно-вершкова "Тульчинська" несолона 71, 5%.
В номінації "Промислові товари для населення" :
1 ТОВ "Виробниче підприємство "Маріо" з рушникосушаркою "Анкона" 800 500".
В номінації "Товари виробничо-технічного призначення" :
1. ДП "Вінницятрансприлад" з пристроєм запірно-пломбувальним "Варта-Унівесал М".
2. ТОВ "Нордкліфф" з номінованою продукцією - світильником люмінесцентний ЛПО 72-4Х -001-УХЛ 4 (
3. ТОВ "ВТН" з регулятором напруги 9111.3702.
Лауреатами Конкурсу стали:
1. ПрАТ "Вінницька макаронна фабрика" з номінованою продукцією вироби макаронні. Трубочка гладка. Трубчасті, група В, сорт вищий. клас "Екстра".
2. ТОВ "Вінницька шкіргалантерейна фабрика" – рукавички чоловічі на суцільнов'язаній підкладці.
3. МПП фірма "Мед" зі своєю продукцією - відра пластмасові.
4. ТОВ "ЯМІ Лімітед " - сміттєвоз КО - 433-01.