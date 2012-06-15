Без 4 тис. гривень вінничани квартиру продати не зможуть
09:06, 15 червня 2012Вінниця
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Вартість оцінки майна
Наказ Мін'юсту, згідно з яким угоди купівлі-продажу нерухомості можна укладати тільки при наявності сертифікованої оцінки майна, майже зупинив продажі житла.
Складна ситуація на ринку виникла у зв'язку з тим, що оцінку майна дозволили робити лише 12 компаніям на всю Україну.
У свою чергу ці компанії різко підвищили ціну такої послуги.
Якщо раніше за оцінку квартири платили 400 грн, то тепер - 4 тисячі.
І хоча вчора ФДМУ таки змінив гнів на милість, допустивши до надання послуг з оцінки майна всіх операторів ринку, ціну на свої послуги вони навряд чи повернуть до попередньої: прецедент створено, відтак, кажуть експерти, ціна з 4 тис. грн. впаде щонайбільше до 1 тис. грн.
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