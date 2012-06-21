Ветерани обурені, що їхніх бойових побратимів хоронять без оркестру

Вінницькі ветерани ображені черговим проявом зневаги з боку влади. Солдати Великої Вітчизняної війни, згідно з законом про статус ветеранів, мають право на проводи в останню путь з оркестром і салютом. Наразі ж учасників бойових дій тієї війни залишили без такої честі.

Про це йшлося на третьому пленумі Вінницької обласної ради організації ветеранів України.

Раніше забезпечення військових почестей при похованні ветеранів покладалось на військкомати, - вони забезпечували почесну варту, салютну групу і оркестр. Нині ж через реорганізацію системи військові комісаріати залишились далеко не в усіх районах. І цю функцію ніхто не виконує.

Сподіватись на гідний похорон можуть хіба що ветерани , які живуть неподалік військових частин. Проте й таких «щасливчиків» часто проводжають хіба що в супроводі … акомпанементу скрипаля.

Заступник голови Вінницької ОДА Любов Спірідонова, яка взяла участь в роботі пленуму, пообіцяла ветеранам, що керівництво області звернеться до голів РДА та міських голів, аби ті посприяли вирішенню даного питання.

Скількох іще захисників Вітчизни поховають без належного прояву заслуженої поваги, поки для них знайдуть оркестри?