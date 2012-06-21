Відкриють дитячо-спортивних мультикомплексів на 520 тис грн

Доводять до ладу черговий спортивно-дитячий мултикомплекс по вул.Червоноармійській в районі палацу мистецтв „Зоря” у Вінниці.

- Ми зробили подібні майданчики у скверах по вул.Ватутіна, Порика, Червоноармійській, - сказав під час традиційного об‘їзду мер Вінниці Володимир Гройсман. – Залишились роботи по введенню майданчика біля шкіл №№12 та 13. Також хочемо в цьому році відкрити подібний мулитикомплекс по вул.Келецькій.

Вартість проекту по вул.Червоноармійській складає 520 тис.грн. Зводить майданчик „Подільська інжинірингова компанія”.

- Проектом передбачено облаштування дитячого майданчика з ігровим комплексом Бастіон”, качалкою "Балансир", каруселлю „Васильок” та подвійною гойдалкою на площі 371 кв.м, - повідомляє В’ячеслав Шестопал, заступник директора Департаменту міського господарства. – Для дорослих облаштовуємо поряд спортивний майданчик з 10 елементами.

Покриття на майданчику – мілкий гравій. На спортивному майданчику – плитка.

- Кажуть, що через гравій діти дихають пилюкою, - говорить Володимир Гройсман. - Але згадуючи наші дитячі майданчики і майданчики в Європі – це природне покриття. Бо потягнути ще 250 тис грн. на спеціальні мати для одного майданчика місто не в змозі.

- По місту вже облаштовано 6 малих майданчиків, а планується 10, - говорить Василь Броварник, директор Департаменту міського господарства, - а також 5 багатофункціональних, в тому числі футбольне поле у школі №27. Також ми облаштовуємо освітлення і благоустрій території, робимо підрізку дерев і в подальшому прибиратимемо майданчики.