51 випускнику з Липовця видали липові атестати

На Вінниччині освітянський скандал - всім випускникам Липовецької школи видали недійсні атестати, повідомляє ТСН.

На випускному школярам видали атестати. Але на жодному з них немає підпису директора школи, без якого атестат не дійсний. Що папірці липові, помітили лише, коли понесли документи на вступ до вишів, де атестати приймати відмовилися.

Приголомшені батьки оббивають пороги чиновницьких кабінетів, щоби півсотні випускників не втратили шансу стати студентами цього року. Такі атестати отримали випускники всіх трьох 11-тих класів Липовецької школи.

Коли помилку виявили, недійсні документи забрали. Атестати без директорського підпису відправили до Міністерства освіти. Яка їх доля, кажуть батьки випускників, наразі невідомо.

- Коли ми сказали, що в нас виданий 51 недійсний атестат, нам сказали: це не наші питання. Ви йдіть до директора школи. Директор школи з начальником відділу освіти відправляє на міністерство, міністерство – на директора школи, - бідкається мама випускниці Людмила Чернюк.

Місцеві чиновники пообіцяли все з'ясувати, а от конкретної дати, коли виправлять помилки – не сказали. Адже підпис директора школи електронний, його мають нанести в Києві, з бази даних директорських підписів. Тим часом голова Липовецької РДА Анатолій Грищук запевняє, що тримає ситуацію на контролі.

- Я сподіваюся, що тут не буде таких нюансів, пов'язаних з можливістю дітей вступити до вишу, - наголосив Анатолій Грищук.

Треба зазначити, що вступна кампанія до деяких вишів триває лише 10 днів. І якщо документи не виправлять найближчим часом, півсотні липовецьких школярів втратять шанс стати студентами в цьому році.

