Інтернет-тарифами "Укртелекому" зацікавився Антимонопольний комітет

Антимонопольний комітет перевірить обгрунтованості тарифів на доступ до інтернету від "Укртелеком", який у Вінниці та інших містах України надається під брендом "ОГО!" Комітет зацікавило, як ці тарифи установлюють для клієнтів із різних населених пунктів, повідомив перший заступник голови антимонопольного комітету Рафаель Кузьмін.

- У разі виявлення ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції комітет вживе відповідних заходів, - сказав Рафаель Кузьмін.

Зазначимо, що в сімейство інтернет-тарифів від "Укртелеком" входять "ОГО! Легкий", "ОГО! Стандарт" і "ОГО! Ультра". Місячна абонплата коливається в межах 50-170 грн залежно від населеного пункту та швидкості надання послуги.

Зокрема, у Вінниці абонентна плата на "ОГО!Легкий" становить 50 грн (до 5 Мбіт/с), "ОГО!Стандарт" - 90 грн. (до 10 Мбіт/с), "ОГО!Ультра" - 130 грн. (до 20 Мбіт/с).

Нагадаємо, що "Укртелеком" є найбільшим інтернет-провайдером в Україні. Наприкінці минулого року компанія мала більш ніж 1,3 млн абонентів. Абонентська база його найближчих конкурентів "Волі" і "Київстару" на той переіод не перевищувала 500 тис. осіб, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.