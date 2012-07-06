Облрада планує дати Наталії Добринській 500 тис.грн.

На найближчій сесії Вінницької обласної ради, що відбудеться 17 липня, за клопотанням Вінницької ОДА депутати зокрема планують розглянути питання про виділення 500 тис. грн. олімпійській чемпіонці Наталії Добринській.

«За особливий внесок у розвиток олімпійського руху в Україні надати грошову винагороду чемпіонці ХХІХ літніх Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні, чемпіонці та рекордсменці світу 2012 року, спортсменці елітної групи спортсменів України на участь в ХХХ Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, заслуженому майстру спорту України з легкої атлетики Добринській Наталії Володимирівні в сумі 500 тис.грн», - йдеться у матеріалах сесії Вінницької обласної ради.

Якщо депутати пристануть на пропозицію облдержадміністрації, то грошова винагорода буде виділена з коштів обласної ради, передбачених на ніші заходи по фізичній культурі і спорту.