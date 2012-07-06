Об’єднана опозиція «Батьківщина» починає відкривати списки

Керівники штабів на передньму флангу

Об’єднана опозиція «Батьківщина» починає оприлюднювати список претендентів на висування кандидатами у народні депутати України. Про це повідомляється на офіційному сайті партії. У першій частині – керівники регіональних виборчих штабів Об’єднаної опозиції «Батьківщина».



1. Аваков Арсен Борисович

2. Бондаренко Анатолій Васильович

3. Бондарєв Костянтин Анатолійович

4. Бурбак Максим Юрійович

5. Бурбак Олексій Юрійович

6. Верігіна Ірина Костянтинівна

7. Головко Валерій Анатолійович

8. Грицюк Анатолій Петрович

9. Давтян Олександр Саркісович

10. Деревляний Василь Тимофійович

11. Забзалюк Роман Омелянович

12. Заставний Роман Йосипович

13. Зубко Геннадій Григорович

14. Ілик Роман Романович

15. Кальченко Валерій Михайлович

16. Кеменяш Олександр Михайлович

17. Кодола Олександр Михайлович

18. Клочко Микола Олексійович

19. Кравчук Василь Петрович

20. Крайній Валерій Григорович

21. Ксенжук Олександр Степанович

22. Кубів Степан Іванович

23. Кудлаєнко Сергій Володимирович

24. Лисенко Олександр Миколайович

25. Ліскі Ігор Іванович

26. Лунченко Валерій Валерійович

27. Мельничук Андрій Анатолійович

28. Меріков Вадим Іванович

29. Миколаєнко Володимир Васильович

30. Мунтян Іван Миколайович

31. Немировський Володимир Леонідович

32. Нерета Олександр Миколайович

33. Одарченко Юрій Віталійович

34. Павелко Андрій Васильович

35. Пашинський Сергій Володимирович

36. Петренко Вадим Михайлович

37. Пиза Олександр Зиновійович

38. Полковніков Михайло Ігорович

39. Полочанінов Володимир Геннадійович

40. Прокопчук Юрій Володимирович

41. Радковський Олег Володимирович

42. Романов Роман Анатолійович

43. Сенченко Андрій Віленович

44. Сидорчук Вадим Іванович

45. Старікова Наталія Володимирівна

46. Табалов Андрій Олександрович

47. Триндюк Юрій Григорович

48. Ульяхіна Антоніна Миколаївна

49. Шкварилюк Володимир Васильович

50. Шлемко Дмитро Васильович

51. Щербаківська Людмила Михайлівна

52. Ярошенко Олександр Олександрович

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