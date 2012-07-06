На Вінниччині потенційні кандидати дарують музцентри та салюти

5 липня під час презентації результатів третього щомісячного моніторингового звіту Громадянська мережа "Опора" оприлюднила факти залучення працівників бюджетних установ до передвиборчих заходів та використання чиновниками службових приводів для здійснення агітації.

Зокрема, як повідомляє http://www.opora.org.ua, 28 червня з нагоди Дня Конституції та Дня Молоді в залі Калинівського районного будинку культури відбувся заключний гала-концерт районного дитячо-юнацького пісенного фестивалю «Зорепад».

Разом із керівництвом району в нагородженні переможців та дипломантів взяв участь помічник народного депутата України Василя Чернія («Блок Литвина») Володимир Кирилов, який дарував радіоприймачі, та керівник агропромислового науково-виробничого підприємства «Візит» Петро Юрчишин (подарував 10 музичних центрів).

Екс-заступника голови Вінницької облдержадміністрації Василя Чернія називають потенційним кандидатом у депутати по округу №13, центром якого є Калинівка. Також потенційними кандидатами тут називають народного депутата Юрія Гайдаєва з фракції КПУ (влаштовує в окрузі безкоштовні медогляди для селян та дарує медичне обладнання амбулаторіям), лідера Європейської партії Миколу Катеринчука (в Калинівському та сусідніх районах працюють його безкоштовні юридичні приймальні) та екс-голову Вінницької облдержадміністрації Олександра Домбровського.

Напередодні, 24 червня, у Томашполі відбулося святкування Дня молоді за підтримки першого заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації Івана Мовчана («Партія регіонів», потенційний кандидат у депутати по округу №15). Він, зокрема, «подарував» жителям району небачених масштабів феєрверк.