У Вінниці націоналіста судять за мітинг проти імміграції

Організація підкреслює, що учасники антиімміграційної акції у Вінниці не здійснювали будь-яких протизаконних дій, не закликали до насильства

13 липня о 10 ранку в Вінниці розпочнеться судовий процес над керівником місцевого відділення Соціал-Національної Асамблеї (СНУ) Юрієм Павленком.

Як повідомляє Інформагенція "ЛІГАБізнесІнформ" з посиланням на прес-службу організації, проти нього порушено кримінальну справу за ст.161, ч. 1 "Порушення рівноправ'я громадян залежно від їх расової, національної приналежності або відношення до релігії", яка передбачає до п'яти років ув'язнення.

Згідно з повідомленням, підставою для порушення кримінальної справи стало антиімміграційна акція, яку представники вінницької СНУ провели 18 лютого цього року.

"Марш, який провели жителі міста, був покликаний показати, які соціальні проблеми існують у місті, пов'язані з масовим приїздом, проживанням та отриманням громадянства іноземцями. Це і конфлікти між місцевим населенням і іммігрантами, це і створення етнічної мафії, це і корупція пов'язана з незаконним наданням іммігрантам українського громадянства, екзотичні хвороби і багато іншого. Павленко не злякався і знайшов у собі сміливість заявити про проблеми, які хвилюють переважна більшість вінничан. А в результаті - його зробили грізним ворогом нашої держави", - заявила СНУ.

Організація підкреслює, що учасники антиімміграційної акції не зчинили будь-яких протизаконних дій, не закликали до вбивств і розправ над іноземцями, не провокували жодних сутичок. "Це була мирна хода, завдяки якій хлопці хотіли привернути увагу до проблем, які хвилюють не тільки їх, а десятки тисяч смертей", - заявили націоналісти.

За їх словами, активними "штовхальниками" справи проти Павленко є ректор Вінницького Національного медичного університету Василь Мороз і мер Вінниці Володимир Гройсман. Зокрема, в матеріалах кримінальної справи міститься ряд листів і звернень ректора в МВС, прокуратури і мерію з проханням "ліквідувати такі угруповання" начебто СНУ.

Повідомляється, що міліція неодноразово відхиляла його прохання, а слідчий прокуратури Гупяк в ході перевірки в березні цього року не знайшов достатньо доказів для порушення кримінальної справи проти учасників акції 18 лютого. Однак після звернення ректора до Гройсмана, який повторно звернувся в прокуратуру, справі знову "дали хід" у квітні.

Нагадаємо, 5 липня цього року міліція затримала головного ідеолога СНУ, доктора історичних наук Олега Однороженко.