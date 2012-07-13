Подружжя зловмисників торгувало через кафе горілчаним фальсифікатом

Співробітники підрозділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів податкової міліції Тростянецького району викрили мешканців райцентру Бершадь на Вінниччині, що налагодили мережу виготовлення та збуту алкогольного сурогату.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Подружжя місцевих жителів заробляло на тому, що регулярно постачало любителям недорогої випивки сурогат домашнього розливу. Спосіб приготування традиційний – суміш спирту невідомого походження та води загальною міцністю 35 градусів.

Незаконне виробництво розгорнулося безпосередньо в брудному гаражі сімейної пари: під час обшуку в рамках порушеної кримінальної справи оперативники виявили та вилучили не лише спирт, але й знаряддя для виготовлення фальсифікату – лійки, скляні колби. Каністру з небезпечним розчином, а також мірну склянку та лійку виявили і в підсобному приміщенні кафе, що орендує господар. Відвідувачам за бажанням тут продавали сумнівне пійло. Втім, географія реалізації фальсифікату вийшла за межі бару – подружжя мало кількох постійних покупців, що купували як готову продукцію, так і спирт для подальшої реалізації на території району.

Незаконний і небезпечний для життя та здоров’я сімейний бізнес припинено. В ході обшуку в гаражі та в підсобних приміщеннях кафе податківцями виявлено на вилучено майже 2 тисячі літрів алкогольної продукції на суму близько 90 тисяч гривень, а також майже 12 тисяч гривень можливої виручки, що, загорнута у целофанову торбину, лежала прямо на полімерній діжці.

Слідчими податкової міліції порушена кримінальна справа за ч.3 ст. 204 КК України – незаконне виготовлення та збут підакцизної продукції. На сьогодні встановлюється повне коло осіб, причетних до виготовлення та реалізації небезпечної продукції, а також можливих потерпілих від її вживання.

