Даішник продавав водійські посвідчення по 5-8 тис. гривень

Прокуратура Вінницької області порушила кримінальну справу відносно працівника ДАІ за підозрою в торгівлі водійськими посвідченнями.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Згідно з повідомленням, справу порушили проти старшого державного інспектора з особливих доручень відділу автомобільно-технічної інспекції та реєстраційно-екзаменаційної роботи Управління державної автомобільної інспекції УМВС України у Вінницькій області.

За даними прокуратури, даішник продавав водійські посвідчення по 5 - 8 тис. грн.

«Упродовж квітня – липня 2012 року цей майор вимагав та отримав від громадян 24 тис 900 гривень хабара за незаконне сприяння ним у видачі Вінницьким ВРЕР посвідчень водія транспортних засобів, без проходження спеціального навчання, медичного огляду та здачі екзаменів у Вінницькому ВРЕР», – йдеться в повідомленні.

Хабарника затримано у порядку ст. 115 КПК України.

Справу порушили за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі службовою особою, поєднане з вимаганням хабара, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, - карається штрафом до двохсот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років) Кримінального кодексу України.



