Обласна Програма зайнятості - для людей, а не збагачення самих ЦЗ

Депутати обласної Ради затвердили «Програму зайнятості населення Вінницької області на 2012-2014 роки». Програму розроблено Головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та схвалено Міністерством праці та соціальної політики України. Це питання було розглянуто ще до так званої вимушеної перерви, коли опозиційні фракції полишили залу засідань через «мовний» закон.

Програму депутатам обласної Ради на засіданні сесії презентували директор Вінницького обласного центру зайнятості В’ячеслав Гаврилюк та начальник Головного управління праці та соціального захисту населення ОДА Олег Новіцький.

Програмою передбачено протягом наступних трьох років створити в області не менше, ніж 23 000 нових робочих місць. Також передбачається надання соціальних послуг незайнятому населенню на 2012-2014 роки:

- працевлаштувати у 2012 році – 34,4 тис. осіб; у 2013 році – 34,5 тис. осіб; у 2014 році – 34,6 тис. осіб ;

- здійснити підготовку та перепідготовку у 2012 році – 8,7 тис. осіб; у 2013 році – 8,8 тис. осіб; у 2014 році – 8,9 тис. осіб;

- залучити до участі в оплачуваних громадських роботах у 2012 році – 8,3 тис. осіб; у 2013 році – 8,4 тис. осіб; у 2014 році – 8,5 тис. осіб.

Програма передбачає посилення ролі та відповідальності органів влади та сторін соціального діалогу за реалізацію політики зайнятості. Необхідною умовою виконання Програми є взаємоузгодження політики зайнятості та економічної політики регіону.

Серед новацій програми автори називають створення умов для підвищення зайнятості молоді. Крім того, у сільській місцевості та малих містах області, які є традиційними осередками розвитку народних художніх промислів (вишивання, виготовлення виробів з глини та кераміки, лозоплетіння тощо), передбачено забезпечити впровадження кластерної моделі їх розвитку з розробкою окремих конкретних заходів щодо створення нових робочих місць.

– Створення робочих місць – це завдання виконавчих органів влади, органів місцевого самоврядування і, відповідно, роботодавців. Крім того, ми міняємо акценти щодо перекваліфікації робітників. Адже потреби у професіях міняються і людей з деякими «застарілими» професіями потрібно перенавчати, – зазначив голова обласної ради Сергій Татусяк.

Присутній на сесії народний обранець від КПУ Валерій Бевз висловив надію, що робота центрів зайнятості дійсно буде націлена на покращення життя саме тих, хто шукає роботу, а не власне центрів зайнятості.

- Кожен підприємець i кожне пiдприємство щомiсяця сплачують податок у Фонд загальнообов'язкового соцiального державного страхування на випадок безробiття, це і є фінансуванням центрів зайнятості. В цій сфері працюють 16 тисяч осiб, а будівлі центрів зайнятості ми можемо впізнати за дорогими ремонтами. Кримінальну історію з колишнім директором Держцентру зайнятості всі знають, де під час обшуку в кабінетах, будинках і в банківських скриньках вилучено 2 млн.грн., близько мільйона доларів, півмільйона євро і більше 3 кг золота. Тому дуже б хотілося, щоб приймаючи цю програму, ми дійсно думали і дбали про громадян, які сподіваються на нашу допомогу, сприяли зайнятості населення, - зазначив народний депутат.