Рада ЄС вимагає, щоб усі держави-члени підготували власні плани щодо диверсифікації постачань "блакитного палива".

Рада Євросоюзу схвалила пропозицію Європейської комісії про повну заборону імпорту російського газу з 1 січня 2028 року, повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС.

На сайті зазначається, що заборона вводиться з 1 січня 2026 року зі збереженням перехідного періоду для чинних контрактів. Зокрема короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, можуть продовжуватись до 17 червня 2026 року, тоді як довгострокові контракти можуть діяти до 1 січня 2028 року.

При цьому запроваджується система попереднього дозволу на імпорт газу, аби російське "блакитне паливо" не потрапляло на європейський ринок під виглядом транзиту або змішаних постачань. Згідно з повідомленням на сайті Ради Європейського Союзу, передбачається, що країна-член ЄС, яка хоче імпортувати російський газ протягом перехідного періоду, має надати інформацію про дату і термін дії контракту на постачання, законтрактовані обсяги і будь-які зміни до контракту щонайменше за місяць до планованої дати імпорту. Для неросійського газу інформація, необхідна для отримання дозволу на його імпорт, повинна бути подана щонайменше за 5 днів до дати ввезення.

Водночас не всі країни, в разі схвалення регламенту у нинішній редакції, будуть зобов’язані отримувати дозвіл.

"Рада ЄС доручає Єврокомісії скласти список країн, що звільняються від цієї процедури, протягом п'яти днів після набуття чинності регламентом", - зазначається у повідомленні.

Також пропонується запровадити додаткові механізми моніторингу та нотифікації, щоб запобігти потраплянню російського газу до ЄС за процедурою транзиту (тобто газу, що проходить через територію Євросоюзу на шляху до іншого пункту призначення, не потрапляючи на эвропейський ринок).

Рада ЄС також вимагає від усіх країн-членів подати національні плани диверсифікації, в яких викладені заходи та потенційні виклики для диверсифікації постачання газу. Рада погодилася звільнити від цієї вимоги ті країни-члени, які можуть продемонструвати, що вони більше не отримують прямого чи опосередкованого імпорту російського газу.

Передбачається, що головуюча у Раді ЄС країна розпочне перемовини з Європарламентом стосовно остаточного тексту рішення про заборону імпорту російського газу після того, як останній ухвалить свою позицію.

Відмова Європейського Союзу від російського газу - останні новини

18 червня Євросоюз презентував план поступової відмови від російського газу та нафти. Згідно з документом, ЄС припинить імпорт російських енергоносіїв 31 грудня 2027 року.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп та його команда закликала ЄС прискорити відмову від імпорту російських енергоносіїв. На тлі закликів Трампа, європейці презентували 19-й пакет санкцій, який може передбачати прискорену відмову від імпорту російського скрапленого газу.

Задля додаткового стимулювання відмови від російської нафти, Брюссель розглядає можливість запровадження мита на імпорт "чорного золота" з Москви.

Тим часом міністри енергетики Європейського Союзу мають намір узгодити спільну позицію щодо заборони всіх поставок газу з Росії до кінця 2027 року.

