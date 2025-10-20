Путін зараз намагається зрозуміти, наскільки готові йти йому на поступки.

Російського диктатора Володимира Путіна злякала навіть сама розмова про передачу Україні "Томагавків", а претендуючи на Донбас, він намагається зрозуміти, наскільки з ним готові домовлятися світові лідери і Україна в цілому. Про це в коментарі УНІАН розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Насправді, Путіна достатньо сильно злякала навіть сама розмова про передачу Україні "Томагавків", - сказав він.

На думку Тимочка, Путін зараз намагається зрозуміти, наскільки готові йти йому на поступки або на якому рівні домовленості можуть бути сформовані.

"Окрім того, пригадуємо, що навіть так зване СВО, він обґрунтовував тим, що вони ідуть в Україну за народ Донбасу. Крім цього неодноразово вже озвучував на всіх інформаційних майданчиках про те, що він претендує на Донецьку область", - пояснив голова Ради резервістів.

Тому, за його словами, від базової риторики Путіну відійти дуже важко, оскільки він боїться, щоби переговори, якщо вони дійдуть до якоїсь завершальної фази, не перетворилися для нього на ситуацію визначення його слабкості. Тимочко резюмував:

"Оскільки він боїться, що його в Росії за це можуть потім скинути, якщо не російські військово-політичні еліти, то можуть бути серйозні претензії саме на рівні тих самих військових у Росії. Тому Путін звичайно намагається все це подати, обґрунтувати як сильну позицію, мовляв, я базове хочу, а базове - це Донецька область. Тому, я думаю, швидше за все це така проба того, наскільки з ним готові домовлятися чи не готові домовлятися світові лідери і Україна в цілому".

Війна в Україні - заяви Трампа і РФ

Як повідомляв УНІАН, Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія повинні зупинитися на тих лініях на полі бою, де вони перебувають зараз, водночас наголосив, що ніколи не обговорював здачу Донбасу Росії.

Відповідаючи на запитання про долю Донбасу, Трамп сказав, що вважає, що він має залишитися розділеним.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що переговорна лінія Російської Федерації щодо зупинки військ в Україні на наявних позиціях не змінюється. Водночас, Пєсков не став коментувати повідомлення преси про обговорення Путіним і Трампом можливих територіальних обмінів України і РФ.

