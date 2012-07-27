Вінницькі селяни заробили на своїх паях 395 млн. гривень

В області між власниками земельних паїв та сільськогосподарськими підприємствами укладено 414,3 тис. договорів.

Про це повідомило головне управління Держкомзему у Вінницькій області.

З них зареєстровано 392,3 тис. договорів оренди на використання земельних паїв, або 94,7% від загальної кількості укладених договорів.

Відповідно до Указу Президента України від 19.08.2008 року № 725 «Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)», ряд договорів потребує переукладання, про що з керівниками агроформувань районів проводяться відповідні наради та відділами направляються листи, щодо переукладання договорів чи укладання додаткових угод до діючих договорів оренди в частині збільшення орендної плати не менше 3% від нормативної грошової оцінки.

У 2012 році нарахування орендної плати, відповідно до укладених договорів оренди, за земельні паї становить 395,4 млн. гривень. Середній розмір виплати орендної плати за гектар розпайованих земель – 419 грн/га.

Із 507,1 тис. громадян, які набули право на земельну частку, 31,7 тис. осіб обробляють власні ділянки самостійно, 56,4 тис. – не визначились, як розпорядитися своїм правом, 414,3 тис. – здали ділянки в оренду. Крім того, на сьогодні в регіоні налічується 4,7 тис. невитребуваних земельних паїв.