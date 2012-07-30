Вінничанку знімали з Говерли півночі

Під час спуску з гори Говерла 15-річна жителька міста Вінниця отримала травму ноги (перелом) та самостійно не може пересуватись, - повідомляють KARPATNEWS.in.ua .

Для проведення аварійно-рятувальних робіт було залучено Ворохтянське пошуково-рятувальне відділення ГПРЧ АРЗ СП ТУ МНС в області у складі восьми чоловік.

О 21:30 рятувальники знайшли потерпілу, надали долікарську допомогу та на ношах знесли до бази « Заросляк» та передали родичам.