Вінничанку знімали з Говерли півночі
09:45, 30 липня 2012Вінниця
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Під час спуску з гори Говерла 15-річна жителька міста Вінниця отримала травму ноги (перелом) та самостійно не може пересуватись, - повідомляють KARPATNEWS.in.ua .
Для проведення аварійно-рятувальних робіт було залучено Ворохтянське пошуково-рятувальне відділення ГПРЧ АРЗ СП ТУ МНС в області у складі восьми чоловік.
О 21:30 рятувальники знайшли потерпілу, надали долікарську допомогу та на ношах знесли до бази « Заросляк» та передали родичам.
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