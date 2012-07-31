Прокурори кажуть, що літиського в’язня в колонії не били

Працівники прокуратури Вінницької області провели перевірку інформації щодо можливих катувань засудженого, який відбуває покарання у Літинській ВК № 123.

Дані, які викладені у інформації правозахисної групи, не знайшли свого підтвердження.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Встановлено, що вказана особа на сьогодні перебуває у міжобласній лікарні при Стрижавській ВК № 81 з захворюванням виразкової хвороби шлунку в стадії загострення.

Засуджений повідомив, що адміністрацією колонії фізичний та психологічний тиск до нього не застосовувався, конфлікту з іншими засудженими та адміністрацією установи не було.

Виникнення поверхневого синця, виявленого у нього на тілі, пояснює падінням внаслідок власної необережності. Станом лікування задоволений та претензій до медичних працівників Літинської і Стрижавської виправних колоній немає.

Зазначене повністю підтверджується зібраними матеріалами, у тому числі, поясненнями представників адміністрації Літинської виправної колонії та інших засуджених, які разом з ним відбувають покарання.

Оглядом, який здійснили фахівці, насильницьких тілесних пошкоджень не виявлено. Про це свідчать фотографії, зроблені під час перевірки, за згодою засудженого, які знаходяться у прес-службі прокуратури Вінницької області.

