Чоловік отруївся парами фарби

31 липня о 07:00 з центральної районної лікарні міста Тульчина до рятувальників надійшло повідомлення про те, що ввечері 30 липня, у місцеву районну лікарню з ознаками отруєння токсичними випарами потрапив 35 річний житель села Маяки.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За словами чоловіка він отруївся парами фарби під час проведення робіт у власному домогосподарсті. Потерпілий госпіталізований до реанімаційного відділення, стан здоров’я медики кваліфікують, як «задовільний».