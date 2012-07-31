В Галушка відбирають заправки

15:00, 31 липня 2012
Вінниця
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Рейдерська атака?

Про  чергове рейдерство у Вінниці повідомляє «Місто над Бугом»

Жертвою стали вінницькі АЗС.

На  4 заправках  Wells, а саме на вулиці Лебединського біля  зупинки Зої Ткаченко, на вулиці Київській між зупинками Гонти та Грибоєдова, на вулиці 600 річчя, поблизу тролейбусної зупинки,  демонтували обладнання. Зокрема, зняли бензоколонки і стенд з цінами на пальне, їх завантажили в  автомобіль з військовими номерами. З приміщення  каси заправки винесли все обладнання. Потім виміряли кількість бензину в цистернах і перекачали їх в автоцистерни.

Суть історії така. Власник мережі «Джерело» Леонід Галушко взяв кредит в «Укрсоцбанку» на суму 12 мільйонів гривень. Кредит перекупила  луцька фірма  «Контініум».Вартість 4 АЗС-15 мільйонів гривень , за оцінкою власника. Але найцікавіше - заправки орендувало товариство «Поділля».

За те, що власник не сплачував кредит Київський суд виносить рішення накласти арешт на майно. Суд міста Рівне виносить інше рішення, на підставі якого АЗС відібрали, - повідомляє радіокомпанія.

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