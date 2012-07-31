В Галушка відбирають заправки

Про чергове рейдерство у Вінниці повідомляє «Місто над Бугом»

Жертвою стали вінницькі АЗС.

На 4 заправках Wells, а саме на вулиці Лебединського біля зупинки Зої Ткаченко, на вулиці Київській між зупинками Гонти та Грибоєдова, на вулиці 600 річчя, поблизу тролейбусної зупинки, демонтували обладнання. Зокрема, зняли бензоколонки і стенд з цінами на пальне, їх завантажили в автомобіль з військовими номерами. З приміщення каси заправки винесли все обладнання. Потім виміряли кількість бензину в цистернах і перекачали їх в автоцистерни.

Суть історії така. Власник мережі «Джерело» Леонід Галушко взяв кредит в «Укрсоцбанку» на суму 12 мільйонів гривень. Кредит перекупила луцька фірма «Контініум».Вартість 4 АЗС-15 мільйонів гривень , за оцінкою власника. Але найцікавіше - заправки орендувало товариство «Поділля».

За те, що власник не сплачував кредит Київський суд виносить рішення накласти арешт на майно. Суд міста Рівне виносить інше рішення, на підставі якого АЗС відібрали, - повідомляє радіокомпанія.